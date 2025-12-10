Шойгу подарил Музею военной истории во Вьетнаме статую

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита во Вьетнам побывал в Музее военной истории страны и подарил ему статую «Тыл — фронту».
«Это наша война, наш народ сделал для победы все», — подчеркнул госдеятель.
Шойгу ознакомился с историей Вьетнама, фактами о борьбе с французскими колонизаторами в 1945—1954 годы и американскими интервентами в 1965—1975 годы. Также секретарь Совбеза РФ рассмотрел экспонаты, среди которых советский истребитель МиГ-21, сбивший американский бомбардировщик В-52 и танк 54 В.
Кроме того, Шойгу возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, которые помогали Вьетнаму в годы национально-освободительной войны.