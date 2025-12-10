Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники рассылают россиянам опасные APK-файлы под видом архивов фото

Россиян предупредили об опасной рассылке. Мошенники используют APK-файлы с вредоносным ПО под видом архивов фото, чтобы получить доступ к устройствам.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники распространяют пользователям опасные APK-файлы под видом архивов изображений, в результате чего могут получить удаленный доступ к устройству, предупредили в МВД РФ.

Сообщается, что злоумышленники распространяют файлы под названиями вроде «Фото 24шт.apk», содержащие ВПО семейства Mamont, которое предназначено для скрытого сбора данных и удаленного управления устройством.

Отмечается, что ВПО запрашивает доступ к СМС-сообщениям, контактам, звонкам и камере. Оно запускается автоматически при включении устройство, а также может отправлять USSD-команды, читать и удалять СМС, открывать произвольные ссылки. Также это ВПО передает данные о состоянии устройства на удаленные серверы.

После установления пользователь устройства видит фишинговую страницу, которая может имитировать сервис обмена изображениями. При этом в ряде случаев используются легитимные сайты, чтобы у пользователя не возникло подозрений.

Россиян призывают не устанавливать APK-файлы из чатов, мессенджеров и непроверенных источников. Кроме того, следует отключить автозагрузку файлов в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Иране мошенники рассылают ложные письма с предложением поехать на СВО.

В МВД РФ также отмечали, что мошенники от имени владельцев Telegram-каналов крадут аккаунты россиян.