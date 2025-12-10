Экологи и власти исследуют загадочный голубой след в сочинской реке Хосте

Специалисты МЦУ Сочи прокомментировали сообщения о загрязнении реки Хоста ярко-голубой жидкостью. Очевидцы сообщили, что причиной загрязнения стал ливневый коллектор на улице Ялтинской. Уже не в первый раз вода в реке приобретает яркий голубой оттенок, отмечают местные жители. По их словам, в прошлом здесь наблюдались следы неизвестных веществ, а возле коллектора длительное время находился цемент, который, по их словам, вытекал несколько месяцев подряд. Все сливовые воды направляются в море, что вызывает опасения экологов и специалистов.