Экологи и власти исследуют загадочный голубой след в сочинской реке Хосте

Специалисты МЦУ Сочи прокомментировали сообщения о загрязнении реки Хоста ярко-голубой жидкостью. Очевидцы сообщили, что причиной загрязнения стал ливневый коллектор на улице Ялтинской. Уже не в первый раз вода в реке приобретает яркий голубой оттенок, отмечают местные жители. По их словам, в прошлом здесь наблюдались следы неизвестных веществ, а возле коллектора длительное время находился цемент, который, по их словам, вытекал несколько месяцев подряд. Все сливовые воды направляются в море, что вызывает опасения экологов и специалистов.
Орнитолог Александр Дворецкий высказал предположение, что за окрашивание воды может быть отвечено вещество, связанное с медным купоросом. Он отметил, что без проведения анализов сложно точно сказать, что именно попадает в воду, но, скорее всего, это яд.
Специалисты «Водостока» и местной администрации проводят проверку ситуации. По итогам визуального осмотра русла реки и коллекторных сетей нарушения и незаконные сбросы не были зафиксированы.
«Для полного исключения рисков и обеспечения экологической безопасности организовано дополнительное обследование прилегающих водных объектов и ливневой канализации, — сообщили в МЦУ курорта интернет-порталу “Кубань 24”. — Мониторинг ситуации продолжается».