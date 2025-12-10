Первый замглавы администрации Снежного в ДНР задержан с поличным за взятку

«И хочу еще раз подчеркнуть для всех, кто работает в органах власти: любое правонарушение, связанное с использованием или расходованием бюджетных средств, будет жестко преследоваться по закону. Никакие заслуги перед Республикой не могут и не будут служить оправданием таким поступкам», — добавил он.