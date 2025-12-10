Ричмонд
Первый замглавы администрации Снежного в ДНР задержан с поличным за взятку

В одном из городов ДНР был задержан коррумпированный чиновник.

В Донецкой Народной Республике задержали первого заместитель главы администрации городского округа Снежное за взятку. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Чиновник задержан с поличным.

Пушилин выразил уверенность, что следственные органы в самое ближайшее время проведут всестороннее расследование. В итоге будут приняты «законные и принципиальные решения».

«Взяточничество недопустимо, тем более в условиях военного времени, когда идет освобождение наших территорий и возрождение Донбасса», — подчеркнул глава региона.

Пушилин пообещал «последовательно контролировать чистоту кадрового состава» во взаимодействии с правоохранителями.

«И хочу еще раз подчеркнуть для всех, кто работает в органах власти: любое правонарушение, связанное с использованием или расходованием бюджетных средств, будет жестко преследоваться по закону. Никакие заслуги перед Республикой не могут и не будут служить оправданием таким поступкам», — добавил он.

Ранее сообщалось об аресте чиновника в Севастополе, который подозревается в получении взятки в размере 5,5 млн рублей.

