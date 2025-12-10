Виталий Хоценко рассказал о новом этапе проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что проект создает реальные возможности для тех, кто стремится применить жизненный и боевой опыт на службе обществу, и отметил системный подход к подготовке участников. Такая подготовка помогает им формировать необходимые компетенции и открывает возможности для дальнейшей работы в органах власти и государственных структурах.