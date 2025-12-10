Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко рассказал о новом этапе проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Участники проекта приступили к изучению экономики и финансов.

Источник: Комсомольская правда

Участники регионального кадрового проекта "ПРОдвижение ГЕРОЕВ приступили ко второму модулю образовательной программы. Новый этап посвящен основам экономики и финансов — ключевым дисциплинам, необходимым для освоения компетенций в сфере государственного и муниципального управления.

«Участники регионального проекта “ПРОдвижение ГЕРОЕВ” приступили ко второму модулю образовательной программы. Парни погружаются в основы экономики и финансов. Напомню, что за каждым финалистом закреплены наставники из числа моих заместителей, министров, руководителей ведомств, организаций и предприятий», — сообщил глава региона Виталий Хоценко.

В ходе обучения участники осваивают прикладные аспекты экономических процессов, взаимодействуют с профильными специалистами и разбирают реальные кейсы регионального управления. Учебный блок продлится до конца января 2026 года. После его завершения слушателей вновь ждет стажировка в органах власти и организациях Омской области.

Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что проект создает реальные возможности для тех, кто стремится применить жизненный и боевой опыт на службе обществу, и отметил системный подход к подготовке участников. Такая подготовка помогает им формировать необходимые компетенции и открывает возможности для дальнейшей работы в органах власти и государственных структурах.