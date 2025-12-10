Виталий Хоценко рассказал о новом этапе проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Участники регионального кадрового проекта "ПРОдвижение ГЕРОЕВ приступили ко второму модулю образовательной программы. Новый этап посвящен основам экономики и финансов — ключевым дисциплинам, необходимым для освоения компетенций в сфере государственного и муниципального управления.
«Участники регионального проекта “ПРОдвижение ГЕРОЕВ” приступили ко второму модулю образовательной программы. Парни погружаются в основы экономики и финансов. Напомню, что за каждым финалистом закреплены наставники из числа моих заместителей, министров, руководителей ведомств, организаций и предприятий», — сообщил глава региона Виталий Хоценко.
В ходе обучения участники осваивают прикладные аспекты экономических процессов, взаимодействуют с профильными специалистами и разбирают реальные кейсы регионального управления. Учебный блок продлится до конца января 2026 года. После его завершения слушателей вновь ждет стажировка в органах власти и организациях Омской области.
Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что проект создает реальные возможности для тех, кто стремится применить жизненный и боевой опыт на службе обществу, и отметил системный подход к подготовке участников. Такая подготовка помогает им формировать необходимые компетенции и открывает возможности для дальнейшей работы в органах власти и государственных структурах.