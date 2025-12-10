Омичи активно просят Владимира Путина вмешаться в социальную политику региона

В объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным» проанализировали обращения к президенту из Омской области. Омичи активно просят помочь в решении вопросов социальной политики, жилья и инфраструктуры.
Представители президентского движения «Народный фронт в Омской области» поделились информацией о темах вопросов, которые задают омичи Владимиру Путину. Судя по анализу, осуществленному с помощью искусственного интеллекта, больше всего вопросов у жителей Омской области возникает по следующим темам: социальная политика — 17%; экономика — 10%; жилье — 9%; инфраструктура — 9%; государство и общество — 8%.
Напомним, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря. Задать вопрос главе государства можно несколькими способами: на сайте: moskva-putinu.ru / москва-путину.рф; СМС/MMS на номер: 0−40−40; по телефону: 8−800−200−40−40. А текстовые и видео-вопросы можно отправлять через соцсети: «ВКонтакте» и «Одноклассники».