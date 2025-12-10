Выяснилось, что Лариса Долина прошла одну необычную экспертизу

Судебная политологическая экспертиза применяется для анализа действий, документов и процессов, связанных с возможными политическими мотивами либо оценкой их соответствия законодательству. Обычно такие исследования используют для фиксации или опровержения обстоятельств, имеющих политический характер, однако в деле о недвижимости этот инструмент задействован впервые за последнее время.