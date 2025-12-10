Выяснилось, что Лариса Долина прошла одну необычную экспертизу

В материалах уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью певицы Ларисы Долиной появилась необычная процедура. Как сообщает ТАСС, в рамках расследования была проведена судебная политологическая экспертиза — редкая для подобных споров мера.
Основанием стало постановление руководителя следственной группы специализированного отдела, который занимается дистанционными хищениями в УВД по ЦАО Москвы. В деле Долина проходит как потерпевшая. Документы отмечают, что в гражданском процессе между артисткой и покупательницей её квартиры Полиной Лурье выводы экспертов не вызывали возражений.
Судебная политологическая экспертиза применяется для анализа действий, документов и процессов, связанных с возможными политическими мотивами либо оценкой их соответствия законодательству. Обычно такие исследования используют для фиксации или опровержения обстоятельств, имеющих политический характер, однако в деле о недвижимости этот инструмент задействован впервые за последнее время.
Фон у ситуации остаётся напряжённым. Российские суды уже аннулировали более 3 тыс. похожих сделок: продавцы сообщали, что стали жертвами обмана, и добивались отмены договоров. В итоге покупатели лишались и денег, и квартир, что усилило волну споров вокруг безопасности операций на вторичном рынке.
Читайте также: Судмедэксперты признали певицу Долину жертвой психологического принуждения.