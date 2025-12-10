Женщину с килограммом живых червей в штанах остановили на таможне в Китае

Женщину остановили на таможне в Китае. Офицеров привлекла неестественная поза и выпирающая промежность. Они обыскали даму и нашли в карманах ее брюк живых бамбуковых червей. Об этом пишет издание Need To Know.
«В нижней части её живота была заметная выпуклость, и мы заподозрили, что она может быть с контрабандой. Мы попросили пройти на досмотр. Впоследствии обнаружили в её брюках более одного килограмма живых насекомых», — рассказал один из офицеров изданию.
Оказалось, что на этом пограничном пункте было несколько туристов, которые пытались провести в страну насекомых. Еще две женщины прятали червей в поясе от чулок, а вторая провозила контрабанду в рюкзаке.
Напомним, бамбуковые черви — местный деликатес, и на рынке за них можно выручить немалые деньги. Путешественников предупреждают, что ввоз живых насекомых в страну запрещён.
Ранее KP.RU сообщил, что в Китае пресекли контрабанду по вывозу редких металлов иностранными спецслужбами. Впоследствии был введен специальный экспертный контроль за редкоземельными металлами.