После скандала с Долиной МВД могут подключить к сделкам с жильем

Российский союз участников рынка недвижимости предложил Государственной думе расширить полномочия МВД для борьбы с мошенничеством на вторичном рынке жилья. Предложение поступило после скандала с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.
Инициатива предполагает, что по запросу полиции сделки смогут временно приостанавливать, а специалисты ведомства будут оценивать психологическое состояние продавцов перед оформлением документов.
Поводом для таких предложений стал рост числа скандалов, при которых собственники после получения денег через суд признают сделки недействительными. Отмечается, что число подобных случаев по стране увеличилось на 15−20 процентов.
Эксперты считают, что участие МВД может снизить число мошенничеств, но предупреждают, что дополнительные проверки способны затянуть сроки оформления и повысить стоимость сделок, а формальные опросы не заменят судебную экспертизу, передает «Коммерсантъ».
Лариса Долина рассказала, что на протяжении трех месяцев думала, что выполняет указания Федеральной службы безопасности. По ее словам, она стала жертвой мошенников с Украины. Позже стало известно, что певица получила миллион рублей авансом при продаже квартиры.
Дело о мошенничестве с квартирой Долиной дошло до Верховного суда России. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».