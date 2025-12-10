КГК проведет горячую линию по пассажирским перевозкам после критики Лукашенко

Госконтроль примет жалобы белорусов на работу пассажирского транспорта, сообщили в ведомстве.
Горячая линия по вопросам пассажирских перевозок проводится после критики главы государства.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов на очереди на маршрутки и сказал, чем надо заменить маршрутки в Беларуси.
По работе маршруток и, в целом, пассажирского транспорта Комитет госконтроля проведет 10 и 11 декабря «горячую» линию.
Белорусам предлагают пожаловаться на: ненадлежащую работу перевозчиков, нарушения расписания движения, недостаточность маршрутов общественного транспорта, в том числе в сельской местности, неудовлетворительное состояние остановочных пунктов и транспорта, невыдачу чеков при оплате проезда, несоблюдение перевозчиками правил безопасности и скоростных режимов, другие вопросы.
— Работники Госконтроля готовы выслушать предложения граждан по улучшению качества работы перевозчиков, — добавили в пресс-службе.
«Горячая» линия будет работать на коротком номере 191 с 09.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала КГК.
