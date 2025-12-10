Ричмонд
КГК проведет горячую линию по пассажирским перевозкам после критики Лукашенко

Белорусы могут пожаловаться на пассажирский транспорт в Госконтроль.

Источник: Комсомольская правда

Госконтроль примет жалобы белорусов на работу пассажирского транспорта, сообщили в ведомстве.

Горячая линия по вопросам пассажирских перевозок проводится после критики главы государства.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов на очереди на маршрутки и сказал, чем надо заменить маршрутки в Беларуси.

По работе маршруток и, в целом, пассажирского транспорта Комитет госконтроля проведет 10 и 11 декабря «горячую» линию.

Белорусам предлагают пожаловаться на: ненадлежащую работу перевозчиков, нарушения расписания движения, недостаточность маршрутов общественного транспорта, в том числе в сельской местности, неудовлетворительное состояние остановочных пунктов и транспорта, невыдачу чеков при оплате проезда, несоблюдение перевозчиками правил безопасности и скоростных режимов, другие вопросы.

— Работники Госконтроля готовы выслушать предложения граждан по улучшению качества работы перевозчиков, — добавили в пресс-службе.

«Горячая» линия будет работать на коротком номере 191 с 09.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).

Также информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала КГК.

Кстати, ранее сказали, что новые электробусы будут ездить в пригороде в Беларуси: «Запас хода до 250 километров и повышенная комфортность».

Еще ряд троллейбусов остановились на маршрутах в Минске в час-пик из-за ДТП.

