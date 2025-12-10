Главную ель Петербурга доставили на Дворцовую площадь

Подходящий вариант искали заранее: ель должна была быть высокой, ровной и с пышной кроной. В итоге выбор пал на дерево возрастом более ста лет. Его высота около 30 метров, а вес превышает десять тонн. Власти особо отметили густые хвойные лапы, которые равномерно обрамляют ствол и создают эффектный силуэт.