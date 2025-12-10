Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главную ель Петербурга доставили на Дворцовую площадь

Дерево срубили в Копорском лесничестве 9 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Главную новогоднюю ель Петербурга привезли на Дворцовую площадь, где она станет центром праздничного оформления города. Дерево спилили накануне, 9 декабря, вечером в Копорском лесничестве Ленинградской области.

— В ближайшее время специалисты приступят к оформлению дерева. Все работы планируют завершить к началу декабря, а торжественное зажжение огней намечено на 20 декабря, — рассказывают в Смольном.

Подходящий вариант искали заранее: ель должна была быть высокой, ровной и с пышной кроной. В итоге выбор пал на дерево возрастом более ста лет. Его высота около 30 метров, а вес превышает десять тонн. Власти особо отметили густые хвойные лапы, которые равномерно обрамляют ствол и создают эффектный силуэт.

Для перевозки ель аккуратно уложили на специальный трал, надежно закрепили и накрыли защитным тентом. Такой груз требует точного расчета маршрута и повышенного внимания на каждом этапе пути. Доставка дерева таких размеров всегда остается сложной логистической задачей.

В этом году город вновь решил не экспериментировать с внешним видом главного символа праздника. Ель украсят в уже знакомом петербуржцам ретро-стиле. На ветвях появятся флажки, серпантин и классические игрушки, напоминающие о новогодних елках из детства.