Главную ель Петербурга доставили на Дворцовую площадь

Главную новогоднюю ель Петербурга привезли на Дворцовую площадь, где она станет центром праздничного оформления города. Дерево спилили накануне, 9 декабря, вечером в Копорском лесничестве Ленинградской области.
— В ближайшее время специалисты приступят к оформлению дерева. Все работы планируют завершить к началу декабря, а торжественное зажжение огней намечено на 20 декабря, — рассказывают в Смольном.
Подходящий вариант искали заранее: ель должна была быть высокой, ровной и с пышной кроной. В итоге выбор пал на дерево возрастом более ста лет. Его высота около 30 метров, а вес превышает десять тонн. Власти особо отметили густые хвойные лапы, которые равномерно обрамляют ствол и создают эффектный силуэт.
Для перевозки ель аккуратно уложили на специальный трал, надежно закрепили и накрыли защитным тентом. Такой груз требует точного расчета маршрута и повышенного внимания на каждом этапе пути. Доставка дерева таких размеров всегда остается сложной логистической задачей.
В этом году город вновь решил не экспериментировать с внешним видом главного символа праздника. Ель украсят в уже знакомом петербуржцам ретро-стиле. На ветвях появятся флажки, серпантин и классические игрушки, напоминающие о новогодних елках из детства.