Раскрыто, как давняя травма заставила Ольгу Картункову резко сменить образ жизни

Артистка утверждает, что без инцидента с ногой не стала бы менять внешний вид, так как не испытывала комплекса из-за веса. При этом она подчёркивает, что каждый человек вправе сам выбирать своё отношение к еде и собственному образу, а принятие себя нередко важнее внешних стандартов.