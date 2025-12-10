Раскрыто, как давняя травма заставила Ольгу Картункову резко сменить образ жизни

История 47-летней актрисы Ольги Картунковой получила продолжение спустя 10 лет после серьёзного перелома ноги. Тогда врачи заявили, что ушиб мог бы быть лёгким, если бы не лишний вес. Последствия травмы артистка ощущает до сих пор.
По словам Картунковой, до происшествия она спокойно относилась к трёхзначным цифрам на весах: образ «дамы в теле» стал визитной карточкой команды КВН «Город Пятигорск» и принёс ей популярность. Но повреждение ноги потребовало хирургического вмешательства в Москве и Израиле. Медики предупредили: либо значительное снижение веса, либо угроза утраты конечности. В итоге артистка сбросила более 80 кг.
В одном из недавних интервью она рассказала, что раньше испытывала постоянную усталость, тяжело переносила сценические нагрузки и бытовые мелочи. После похудения ситуация изменилась: появились силы, изменился гардероб, стала возможной работа в разных формтах — для одних съёмок требовалась стройная фигура, для других небольшой набор массы. Травма при этом продолжает сказываться: Картункова ходит с протезом, контролирует состояние стопы и борется с отёками.
Артистка утверждает, что без инцидента с ногой не стала бы менять внешний вид, так как не испытывала комплекса из-за веса. При этом она подчёркивает, что каждый человек вправе сам выбирать своё отношение к еде и собственному образу, а принятие себя нередко важнее внешних стандартов.
Личная жизнь долгое время оставалась стабильной: более 20 лет Картункова была замужем за сотрудником МЧС Виталием Картунковым, вместе пара воспитала двоих детей.
