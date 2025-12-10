Пожароопасный сезон закрывается поэтапно в Приморье

Процесс завершения пожароопасного сезона 2025 года официально начался 9 декабря в Приморье. Для разных групп муниципалитетов установлены свои даты снятия ограничений, отмечается в постановлении, с которым ознакомился корр. ИА PrimaMedia.
«Пожароопасный сезон на территории Приморского края в 2025 году считать закрытым», — говорится в документе.
Первыми, уже с момента вступления постановления в силу, на обычный режим перешли 12 территорий, включая Арсеньевский и Дальнереченский городские округа, а также Анучинский, Черниговский, Чугуевский и другие муниципалитеты.
Для четырех северных округов — Дальнегорского, Кавалеровского, Ольгинского и Тернейского — период повышенной опасности продлится до 15 декабря. Еще через неделю, 22 декабря, сезон завершится в ключевых городских округах юга Приморья, таких как Владивосток, Находка, Артем, Большой Камень и ЗАТО Фокино, а также в ряде прибрежных районов.
Позже всех, 29 декабря, особый противопожарный режим перестанет действовать в центральных и западных районах. В эту группу входят Уссурийский городской округ, а также Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хорольский муниципальные округа.
Напомним, что зима во Владивостоке — это не только снег и праздники, но и время повышенных рисков. С приходом холодов статистика происшествий меняется: рыбаки выходят на непрочный лёд, создающий смертельные ловушки из-за течений и трещин, в домах включают обогреватели, перегружая электросети, а нелегальная пиротехника, собранная «на коленке», превращает новогодние праздники в источник реальной опасности.