Пожароопасный сезон закрывается поэтапно в Приморье

Напомним, что зима во Владивостоке — это не только снег и праздники, но и время повышенных рисков. С приходом холодов статистика происшествий меняется: рыбаки выходят на непрочный лёд, создающий смертельные ловушки из-за течений и трещин, в домах включают обогреватели, перегружая электросети, а нелегальная пиротехника, собранная «на коленке», превращает новогодние праздники в источник реальной опасности.