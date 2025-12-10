Омбудсмен Москалькова заявила о волне критики в адрес главы «Ахмата» Алаудинова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов стал объектом волны критики в общественном пространстве.
Она отметила, что негативные высказывания в его адрес распространяются в социальных сетях, в том числе со стороны медийных персон, при этом конкретные причины и примеры озвучены не были.
Москалькова также подчеркнула, что бойцы подразделения «Ахмат» участвовали в операции «Поток» в районе Суджи, а сам Алаудинов, по ее словам, с первых дней боевых действий находится на передовой.
— Негативные высказывания буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо, — подытожила Москалькова в Telegram-канале.
Ранее Алаудинов заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» никогда ни за кем в зоне специальной военной операции не прятались, они всегда четко выполняли все поставленные задачи. По словам генерал-лейтенанта, за время проведения спецоперации солдаты «Ахмата» освободили огромное количество населенных пунктов.