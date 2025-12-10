Мясной завод из Ленобласти лишился декларации качества из-за фальсификации

Поскольку завод не выполнил требование надзорного органа, 1 декабря было принято решение об отзыве декларации о соответствии на данный продукт. Теперь колбаса не может легально находиться в продаже, а к самому предприятию могут быть применены дополнительные меры административного воздействия.