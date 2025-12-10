Мясной завод из Ленобласти лишился декларации качества из-за фальсификации

Предприятие из Ленинградской области, которое специализируется на производстве мясной продукции, лишилось декларации о соответствии на свою продукцию. Причиной стали повторные нарушения: в составе копчено-вареной колбасы, заявленного как свиной, лаборатории нашли ДНК курицы.
Проблемы у производителя начались весной. В апреле специалисты отобрали продукцию в магазинах Новгородской и Псковской областей. Анализ в лаборатории показал, что в каждой проверенной пробе колбасы присутствует мясо птицы, не указанное в составе.
— Это нарушает технические регламенты и считается фальсификацией, так как вводит покупателей в заблуждение, — рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Предприятию вынесли официальное предостережение и поставили на особый контроль. Однако осенняя проверка через систему «Меркурий» показала, что нарушения не устранены. В ноябре в продукции по-прежнему обнаруживали неучтенное куриное мясо.
Поскольку завод не выполнил требование надзорного органа, 1 декабря было принято решение об отзыве декларации о соответствии на данный продукт. Теперь колбаса не может легально находиться в продаже, а к самому предприятию могут быть применены дополнительные меры административного воздействия.