Налоговая объяснила рассылку новых СМС об имущественном налоге в Беларуси

Белорусы получают SMS об имущественном налоге, который платился до 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси физлица стали получать СМС от налоговой об имущественном налоге, который платился до 17 ноября 2025 года. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Так, белорусы стали получать СМС от налоговой. В СМС рассылку включены физические лица, у которых имеются задолженности по уплате имущественных налогов.

Напомним, в Беларуси земельный, транспортный налог и налог на недвижимость уплачиваются единым имущественным платежом до 17 ноября.

Тем белорусам, которые не уплатили имущественный налог, придут СМС о необходимости это сделать.

— Подробную информацию можно получить в инспекции МНС по месту жительства (регистрации), — прокомментировали в ведомстве.

Еще КГК проведет горячую линию по пассажирским перевозкам после критики Лукашенко.

Тем временем Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси: «Дешевле, чем у частников».

И топ-3 самых популярных соцсетей назван в Беларуси.