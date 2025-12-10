Налоговая объяснила рассылку новых СМС об имущественном налоге в Беларуси

В Беларуси физлица стали получать СМС от налоговой об имущественном налоге, который платился до 17 ноября 2025 года. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, белорусы стали получать СМС от налоговой. В СМС рассылку включены физические лица, у которых имеются задолженности по уплате имущественных налогов.
Напомним, в Беларуси земельный, транспортный налог и налог на недвижимость уплачиваются единым имущественным платежом до 17 ноября.
Тем белорусам, которые не уплатили имущественный налог, придут СМС о необходимости это сделать.
— Подробную информацию можно получить в инспекции МНС по месту жительства (регистрации), — прокомментировали в ведомстве.
Еще КГК проведет горячую линию по пассажирским перевозкам после критики Лукашенко.
Тем временем Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси: «Дешевле, чем у частников».
И топ-3 самых популярных соцсетей назван в Беларуси.