Кучеров вошел в пятерку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

На счету Кучерова 1030 очков (370+660) в 830 матчах (у Ковалева — 1029 (430+599) в 1316 матчах). Далее в пятерке следуют Александр Могильный с 1032 очками (473+559) в 990 матчах, Александр Овечкин с 1652 очками (911+741) в 1521 матче, Евгений Малкин с 1375 очками (522+853) в 1239 матчах и Сергей Федоров с 1179 очками (483+696) в 1248 матчах.