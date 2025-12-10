Ричмонд
Кучеров вошел в пятерку лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Хоккеист Никита Кучеров из клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг обогнал Алексея Ковалева в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории лиги.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», вошел в пятерку лучших бомбардиров лиги среди российских спортсменов в регулярных сезонах.

Нападающий отметился заброшенной шайбой и результативной передачей во время выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Таким образом он обогнал по набранным очкам за карьеру россиянина Алексея Ковалева, выйдя на пятое место рейтинга.

На счету Кучерова 1030 очков (370+660) в 830 матчах (у Ковалева — 1029 (430+599) в 1316 матчах). Далее в пятерке следуют Александр Могильный с 1032 очками (473+559) в 990 матчах, Александр Овечкин с 1652 очками (911+741) в 1521 матче, Евгений Малкин с 1375 очками (522+853) в 1239 матчах и Сергей Федоров с 1179 очками (483+696) в 1248 матчах.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина в НХЛ, продлив свою результативную серию до 8 матчей и более уже в 20-й раз в карьере.