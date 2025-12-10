Жить, работать, отдыхать. Хоценко озвучил меры комплексной поддержки омичей

По инициативе губернатора Виталия Хоценко программа будет сохранена и в 2026 году. Уже сейчас подано 49 заявок из муниципалитетов, что подтверждает востребованность меры. Для участия возраст супругов не должен превышать 35 лет, а семья должна быть признана нуждающейся. Консультации можно получить в органах местного самоуправления.