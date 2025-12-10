Жить, работать, отдыхать. Хоценко озвучил меры комплексной поддержки омичей

В Омской области реализуется комплекс социальных и инвестиционных мер, направленных на поддержку жителей и развитие инфраструктуры.
На ключевых направлениях — обеспечение молодых семей жильём, обновление учреждений культуры и создание новых рабочих мест — уже есть конкретные результаты и утверждённые планы на ближайшие годы.
Субсидии для молодых семей.
В 2025 году участниками государственной программы по улучшению жилищных условий стали 63 молодые семьи Омской области. Они получили социальную выплату в размере до 35% от стоимости жилья, что позволило большинству из них приобрести квартиры в областном центре и муниципальных районах.
Напомним, субсидия может быть направлена на покупку или строительство жилья, а также на оплату первоначального взноса по ипотеке. Уже 52 семьи из числа участников этого года воспользовались такой поддержкой.
Особое внимание уделяется семьям, в которых родился ребёнок. Им положена дополнительная выплата. Так, четыре семьи из Исилькульского, Седельниковского, Любинского и Знаменского районов получат дополнительно по 5% от средней стоимости жилья.
По инициативе губернатора Виталия Хоценко программа будет сохранена и в 2026 году. Уже сейчас подано 49 заявок из муниципалитетов, что подтверждает востребованность меры. Для участия возраст супругов не должен превышать 35 лет, а семья должна быть признана нуждающейся. Консультации можно получить в органах местного самоуправления.
Миллионы — на досуг.
Власти региона уделяют внимание и инфраструктуре досуга. На развитие культурной сферы районов в рамках национального проекта «Семья» в 2026—2027 годах будет направлено более 82 млн руб.
Средства пойдут на капитальный ремонт учреждений культуры и их оснащение. «Распределили деньги местным бюджетам. В предстоящие два года отремонтируем ДК в Муромцевском, Тюкалинском и Азовском районах. А Колосовский историко-краеведческий музей получит новое оборудование и мебель», — отметил Виталий Хоценко.
На ремонт культурно-досугового центра «Альтернатива» в Муромцево и центра в Азовском районе предусмотрено 81,2 млн руб. В Тюкалинске 11,6 млн руб. выделят на обновление центра «Сибирь». Ещё 1,9 млн руб. направят на модернизацию Колосовского музея.
«Трамплин» для бизнеса.
Инвестиционный комитет под руководством губернатора одобрил масштабный проект развития деловой инфраструктуры — строительство нового бизнес-парка «Трамплин» на улице Маршала Жукова в Омске.
Комплекс площадью около 17,5 тыс. кв. метров будет включать два корпуса для инновационных производств и IT-компаний. Частный инвестор планирует вложить в проект 2,2 млрд руб.
По словам Виталия Хоценко, реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест, а после выхода на проектную мощность ежегодные налоговые поступления в бюджет составят порядка 102 млн руб. Это значимый вклад в формирование благоприятной среды для технологического бизнеса в регионе.
Про отдых.
На Любинском проспекте в Омске с 31 декабря по 11 января снова откроется пешеходная зона.
Проект «Пешеходный Любинский», известный омичам по летним выходным, впервые будет реализован в зимний период. Это решение расширит географию другого традиционного мероприятия — «Зимнего Любинского». Теперь праздничная зона охватит не только Музейную улицу, но и участок ул. Ленина от Партизанской улицы до площади Победы.
Ожидается, что центральная улица города превратится в пространство для комфортного отдыха с ярмарками, фудкортами, фотозонами и музыкальными программами. Проект призван создать особую новогоднюю праздничную атмосферу и подарить горожанам новые впечатления.