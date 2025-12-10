Зимний бал для активной молодёжи состоится во Владивостоке

Зимний бал для представителей активной молодёжи Владивостока пройдёт в субботу, 13 декабря, в студенческом клубе «Паллада». На предновогоднем вечере администрация города намерена подвести итоги года в молодёжной повестке.
Как сообщило управление по делам молодёжи администрации города, в этом году бал оформят в стилистике новогоднего огонька с тематическими декорациями, активностями и дресс-кодом, который организаторы заранее согласовали с участниками через молодёжные объединения.
Приглашения получили активисты волонтёрских центров, участники городских проектов, молодые предприниматели и авторы инициатив, реализованных в рамках статуса Владивостока как Молодёжной столицы России 2024.
На площадке «Паллады» планируют организовать танцевальную программу, зону нетворкинга для авторов проектов и представителей городской администрации, а также отдельные фотозоны, оформленные с опорой на символику молодёжной столицы и итоги ключевых событий года.
Во время церемонии «Доброволец года» денежные награды и памятные знаки вручат 15 волонтёрам Владивостока, проявившим себя в социальных, культурных и патриотических акциях.
Ещё 15 представителей молодёжного сообщества, внесших заметный вклад в развитие города в сферах предпринимательства, образования, спорта и творчества, получат по 100 тысяч рублей и памятные статуэтки в рамках премии «Есть за что».
Отдельным блоком пройдёт награждение победителей третьего сезона муниципального конкурса молодёжных инициатив «СверхНовые 3.0», в финал которого в этом году вышли 17 стартапов разной тематики. Призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей направят на реализацию одного или нескольких проектов финалистов, чьи идеи конкурсная комиссия признала наиболее перспективными для городской среды.