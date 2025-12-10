В Хабаровске оштрафовали банк за звонки жене и знакомым должника

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
В ведомство обратилась женщина, чей супруг оформил несколько кредитов и не смог вовремя их погасить. После просрочки сотрудники банка начали активно искать способы вернуть долг и стали звонить не только заемщику, но и его жене, а также другим знакомым. Эти действия нарушили требования закона.
Проверка установила, что кредитор не имел права взаимодействовать с третьими лицами без письменного согласия самого должника и тех, кому звонят. Хабаровчанка таких документов не подписывала, более того — в телефонном разговоре она прямо заявила о несогласии получать подобные звонки. Несмотря на это, банк продолжил попытки связаться с ней.
По итогам проверки приставы составили протокол об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ. Кредитную организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что меры приняты для защиты прав граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями при возврате задолженности.