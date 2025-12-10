В Хабаровске оштрафовали банк за звонки жене и знакомым должника

Проверка установила, что кредитор не имел права взаимодействовать с третьими лицами без письменного согласия самого должника и тех, кому звонят. Хабаровчанка таких документов не подписывала, более того — в телефонном разговоре она прямо заявила о несогласии получать подобные звонки. Несмотря на это, банк продолжил попытки связаться с ней.