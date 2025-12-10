Врач Мясников заявил, что люди больше верят в антинаучную медицину

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сталкивается с тем, что многие читатели его публикаций больше доверяют антинаучным утверждениям о медицине, чем проверенным данным. Он отметил, что в комментариях к его постам нередко выражаются сомнения в достоверности информации, даже если она сопровождается ссылками на медицинские исследования.