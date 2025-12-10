Ричмонд
Врач Мясников заявил, что люди больше верят в антинаучную медицину

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сталкивается с тем, что многие читатели его публикаций больше доверяют антинаучным утверждениям о медицине, чем проверенным данным. Он отметил, что в комментариях к его постам нередко выражаются сомнения в достоверности информации, даже если она сопровождается ссылками на медицинские исследования.

— Так хочется сказать: «Да делайте вы что хотите! Не принимайте статины, не пейте кофе, хоть захлебнитесь водой, и лечитесь хоть мочой», — сказал врач.

Телеведущий предположил, что, если бы он делал антинаучные заявления и предлагал россиянам использовать альтернативные методы лечения, люди прислушивались бы к этим советам. Он отметил, что возможности сторонников доказательной медицины и приверженцев псевдонауки сильно отличаются: первые вынуждены постоянно объяснять и доказывать очевидные вещи, тогда как последние воспринимаются без сомнений.

При этом Мясников подчеркнул в своем Telegram-канале, что несмотря на сопротивление и скепсис аудитории, он намерен продолжать заниматься медицинским просвещением и делиться научно обоснованными рекомендациями.

Ранее Мясников заявил, что пожилых людей в России не обследуют на наличие остеопороза. Женщина в студии программы «О самом главном» задала врачу вопрос, поможет ли операция 74-летней женщине с компрессионным переломом позвоночника.