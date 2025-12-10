Приморские пчеловоды понесли громадные убытки из-за массового падежа пчёл

Не все производители приморского мёда смогли восстановить своё производство после случившегося в 2023 году массового падежа пчёл, вызванного заболеваниями. Зараза была занесена из-за рубежа при поставках пчёлопакетов, а китайские препараты для обработки оказались малоэффективными, что привело к разгулу клещей-паразитов. Тем не менее Приморье продолжает поставки мёда не только на внутренний рынок, но и на экспорт, прежде всего в Китай, сообщает ИА PrimaMedia.
«В последнее время мы столкнулись с серьезными вызовами в пчеловодстве. Во-первых, в связи со слабым медосбором на рынок хлынул большой объем меда с запада страны собранного с рапса и подсолнечника. А с юга — из Узбекистана и других стран, завозятся под видом российских пчёлопакеты. Мы предполагаем, что с этим нелегальным импортом были занесены вирусные заболевания», — сообщил в интервью ИА PrimaMedia министр сельского хозяйство Приморского края Андрей Бронц.
Под пчёлопакетом понимают маленькую пчелиную семью, где есть матка, печатный расплод и определенное количество рабочей пчелы. В последнее время участились случаи незаконного завоза и разведения на территории Приморья пчёл других пород и подвидов, не адаптированных к местным климатическим условиям.
«Усугубляет ситуацию и проблема с препаратами для обработки пчел. Большинство противоакарицидных средств поставлялось из Китая, и сейчас мы наблюдаем высокую резистентность клеща, который стал настоящим бичом отрасли — это и прямой вредитель, и переносчик большинства заболеваний. В результате в 2023 году мы потеряли более 60% пчелопопуляции, и некоторые хозяйства до сих пор не восстановились», — отметил министр.
Большую опасность для пчёл представляет небольшой клещ-паразит, переносчик вирусов Varroa destructor. Без помощи человека заражённые пчелиные семьи обычно погибают в течение двух-трех лет.
При этом власти Приморья уделают большое внимание поддержке пчеловодов, в том числе и через агростартапы.
"Эта отрасль была практически утрачена с 90-х годов, но сегодня губернатор ставит задачу восстановить объемы производства, обеспечить рынки сбыта и вовлечь в это дело население из глубинки, особенно безработное. Внутренний рынок для приморского меда, безусловно, есть. Именно поэтому мы активно работаем над его брендированием и продвижением через профильное агентство.
В западных регионах России мед производится в основном с сельхозугодий — с рапса и подсолнечника. Такое производство не всегда экологично из-за частых обработок посевов инсектицидами. Наш продукт — это таежный мёд, где основной медонос — три вида липы.
Что касается экспорта — надеемся вернуть утраченные рынки Японии и Китая. Хотя сейчас японскую нишу в основном занял Китай, мы уверены, что со временем ситуация изменится в нашу пользу", — рассказал Андрей Бронц.
Наибольшие объемы мёда в РФ производятся в личных подсобных хозяйствах: на небольших пасеках в 2024 году году было собрано 58,6 тысячи тонн или 93% от общего сбора. Ещё 3,9 тысячи тонн произведи крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Лидером по объему производства мёда является Приволжский федеральный округ. В 2024 году здесь собрали 19,3 тысячи тонн — более 30% от общероссийского показателя. В том числе 5,048 тысячи тонн в Башкирии и 3,698 тысячи тонн — в Татарстане. Дальний Восток в число лидеров не входит.
Отметим, что обязательная маркировка натурального мёда и продуктов на его основе, а также искусственного мёда, как ожидается, будет запущена в РФ с 1 сентября 2026 года. То есть, с этого момента производитель должен проводить обязательную регистрацию продуктов в информационной системе «Честный знак» (18+).