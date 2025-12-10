Приморские пчеловоды понесли громадные убытки из-за массового падежа пчёл

Наибольшие объемы мёда в РФ производятся в личных подсобных хозяйствах: на небольших пасеках в 2024 году году было собрано 58,6 тысячи тонн или 93% от общего сбора. Ещё 3,9 тысячи тонн произведи крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Лидером по объему производства мёда является Приволжский федеральный округ. В 2024 году здесь собрали 19,3 тысячи тонн — более 30% от общероссийского показателя. В том числе 5,048 тысячи тонн в Башкирии и 3,698 тысячи тонн — в Татарстане. Дальний Восток в число лидеров не входит.