МВД хотят наделить новыми правами из-за скандалов с «делом Долиной»: о чем идет речь

В числе новых полномочий правоохранителей могут быть приостановка регистрации сделки при подозрениях о мошенничестве, создание стандартной анкеты продавца и ее обязательное включение в пакет документов при продаже жилья. Отдельно отмечается, что в сомнительных ситуациях к оценке состояния продавца недвижимости должны подключаться психологи.
Однако юристы предупреждают, что нововведения неизбежно увеличат издержки, замедлит оформление квартир. Более того — в какой момент к делам будут подключаться полицейские, тоже непонятно. Особенно в случаях, когда продавец подозрений не вызывает.
В Госдуме ранее предложили свой вариант решения дела Долиной. Депутаты предложили артистке купить для Полины Лурье квартиру, аналогичную по параметрам той, что сейчас является предметом судебного разбирательства.
Накануне сообщалось, что певица Лариса Долина прошла политологическую экспертизу.