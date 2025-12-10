Роспотребнадзор изъял опасные игрушки и одежду из красноярского магазина

В продаже были игрушки без маркировки: отсутствовали сведения о производителе, дате выпуска и рекомендованном возрасте, что делает их потенциально опасными для детей. Аналогичная ситуация и с одеждой: нижним бельем, джемперами и другими изделиями, на которых не было информации о производителе и дате изготовления.