Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор изъял опасные игрушки и одежду из красноярского магазина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку магазина «Modis» на улице Телевизорной и выявили нарушения требований безопасности товаров.

Источник: НИА Красноярск

В продаже были игрушки без маркировки: отсутствовали сведения о производителе, дате выпуска и рекомендованном возрасте, что делает их потенциально опасными для детей. Аналогичная ситуация и с одеждой: нижним бельем, джемперами и другими изделиями, на которых не было информации о производителе и дате изготовления.

Вся продукция с нарушениями была снята с реализации.

Однако на этом нарушения не закончились. Выяснилось, что в магазине также есть нарушения санитарных норм: покрытие стен торгового зала повреждено, имеются следы протекания, что препятствует качественной уборке.

Компанию оштрафовали на 30 000 рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.