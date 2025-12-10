Ричмонд
Минюст США обвинил гражданку Украины в кибератаках на критическую инфраструктуру

США обвиняют украинку в участии в атаках на объекты ядерного и финансового сектора.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиции США предъявило новые обвинения украинке, которую подозревают в содействии кибератакам на объекты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

Виктории Дубрановой 9 декабря инкриминировали участие в кибератаках. В Минюсте США уточнили, что украинка сотрудничала с двумя хаккерскими организациями.

Минюст указал, что первое из таких сообществ причастно к атакам на мясоперерабатывающее предприятие и веб-ресурсы американских органов ядерного регулирования. Среди целей второго были госструктуры, финансовые организации и объекты критически важной инфраструктуры.

Ранее KP.RU писал, что власти США выдвинули обвинения против шестерых граждан России, подозреваемых в проведении кибератак на Украину и государства НАТО. В Минюсте США уточнила, что россияне якобы участвовали в сговоре, направленном на взлом систем, похищение данных и их последующую утечку.

