Минюст США обвинил гражданку Украины в кибератаках на критическую инфраструктуру

Министерство юстиции США предъявило новые обвинения украинке, которую подозревают в содействии кибератакам на объекты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.
Виктории Дубрановой 9 декабря инкриминировали участие в кибератаках. В Минюсте США уточнили, что украинка сотрудничала с двумя хаккерскими организациями.
Минюст указал, что первое из таких сообществ причастно к атакам на мясоперерабатывающее предприятие и веб-ресурсы американских органов ядерного регулирования. Среди целей второго были госструктуры, финансовые организации и объекты критически важной инфраструктуры.
Ранее KP.RU писал, что власти США выдвинули обвинения против шестерых граждан России, подозреваемых в проведении кибератак на Украину и государства НАТО. В Минюсте США уточнила, что россияне якобы участвовали в сговоре, направленном на взлом систем, похищение данных и их последующую утечку.