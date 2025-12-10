Ричмонд
Более 210 тысяч омичей запретили себе получать какие-либо кредиты

Услуга самозапрета кредитных операций, представляемая платформой «Госуслуги», защищает от нежелательных займов и помогает сократить риски при утечке личных данных или обмане.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года россияне стали защищать себя от оформления кредитов на свое имя, установив самозапрет. В Омской области такой возможностью воспользовались 210 тысяч человек.

Услуга самозапрета любых кредитных операций защищает от нежелательных займов и помогает сократить риски при утечке личных данных или обмане. После ее подключения банки и микрофинансовые организации просто не станут выдавать человеку кредит — ни онлайн, ни при личном визите.

«В Омской области сервисом по установлению самозапрета на кредиты и займы уже воспользовались более 210 тысяч жителей. Процедура установки и снятия запрета максимально проста и удобна, что позволяет жителям нашего региона эффективно управлять своими финансовыми обязательствами», — цитирует пресс-служба минцифры Омской области заместителя министра Максима Макаленко.

В ведомстве отметили, самозапрет не является окончательной и безвозвратной услугой — омичи могут снять ограничение в любое время. Также установленный запрет не повлияет на уже оформленные кредиты и займы, и не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты.