В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе

ХАБАРОВСК, 10 дек — РИА Новости. Хабаровчанка откусила фалангу среднего пальца посетительнице городского кафе в ходе драки, уголовное дело рассмотрит суд, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным прокуратуры, инцидент произошел еще весной. В отдел полиции обратилась 34-летняя жительница Хабаровска, которая сообщила, что в городском кафе незнакомая женщина откусила ей фалангу среднего пальца в ходе драки. Откушенную часть пальца нашли свидетели драки и передали врачам скорой помощи, однако реплантации она не подлежала, поэтому врачи установили потерпевшей специальную пластину.
«Нападавшей предъявлено обвинение по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района Хабаровска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.