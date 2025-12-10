В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще весной. В отдел полиции обратилась 34-летняя жительница Хабаровска, которая сообщила, что в городском кафе незнакомая женщина откусила ей фалангу среднего пальца в ходе драки. Откушенную часть пальца нашли свидетели драки и передали врачам скорой помощи, однако реплантации она не подлежала, поэтому врачи установили потерпевшей специальную пластину.