«Раз в 4−5 лет в центре страны, каждый второй Новый год — на юге». Белгидромет сказал, как часто белорусы встречают Новый год без снега

Стало известно, как часто белорусы встречают Новый год без снега, пишет БелТА.
Так, в Белгидромете озвучили статистику погоды на Новый год. По словам начальника отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга Белгидромета Ольги Баклановой, периодичность снежной новогодней ночи разнится в Беларуси в зависимости от региона.
Например, в центральных районах новогодняя ночь без снега бывает примерно один раз в 4 — 5 лет. Чаще всего провожают старый и встречают Новый год со снегом — на севере, а реже — на юге республики.
— Новогодняя ночь без снега случается один раз в восемь лет в северных регионах и каждый второй Новый год — в южных районах, — уточнила синоптик.
К слову, самые большие сугробы на Новый год были в 2011-м. Максимальная высота снега в новогоднюю ночь была зарегистрирована в Верхнедвинске — 44 сантиметра на 1 января.
Ранее стало известно, что на Новый год возможен легкий мороз и снег.
