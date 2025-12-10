Ричмонд
«Раз в 4−5 лет в центре страны, каждый второй Новый год — на юге». Белгидромет сказал, как часто белорусы встречают Новый год без снега

Белгидромет рассказал о погоде на Новый год в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как часто белорусы встречают Новый год без снега, пишет БелТА.

Так, в Белгидромете озвучили статистику погоды на Новый год. По словам начальника отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга Белгидромета Ольги Баклановой, периодичность снежной новогодней ночи разнится в Беларуси в зависимости от региона.

Например, в центральных районах новогодняя ночь без снега бывает примерно один раз в 4 — 5 лет. Чаще всего провожают старый и встречают Новый год со снегом — на севере, а реже — на юге республики.

— Новогодняя ночь без снега случается один раз в восемь лет в северных регионах и каждый второй Новый год — в южных районах, — уточнила синоптик.

К слову, самые большие сугробы на Новый год были в 2011-м. Максимальная высота снега в новогоднюю ночь была зарегистрирована в Верхнедвинске — 44 сантиметра на 1 января.

Ранее стало известно, что на Новый год возможен легкий мороз и снег.

Тем временем Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси: «Дешевле, чем у частников».

При этом милиция заявила о запрете на пиротехнику в Беларуси. Также в милиции сказали, какую пиротехнику могут использовать белорусы без штрафа.