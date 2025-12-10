Красноярка потребовала безвозвратного отлова бродячих собак в СНТ «Теремок»

Напомним, что трагедия произошла 25 октября в СНТ «Теремок» под Красноярском. Собаки загрызли 10-летнего мальчика. После этого было возбуждено уголовное дело. Под следствием оказалась председатель приюта для животных, которая должна была заниматься отловом собак в этих местах, но не выполнила обязанности должным образом. На фоне ЧП краевые парламентарии приняли закон, разрешающий усыпление бездомных животных в случае, если они представляют опасность. Закон вступит в силу с марта 2026 года.