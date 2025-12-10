Красноярка потребовала безвозвратного отлова бродячих собак в СНТ «Теремок»

Жительница Красноярска потребовала безвозвратного отлова бродячих собак после нападения стаи животных на 10-летнего мальчика в СНТ «Теремок». Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Член правления СНТ «Теремок» Ксения вышла на одиночный пикет с требованием отловить с улиц садового товарищества в Кузнецово бродячих собак, которые до сих пор беспокоят местных жителей. Женщина заявила, что отловленных собак чипируют, вакцинируют и выпускают обратно, ссылаясь на 498-ФЗ.
«Я глубоко возмущена. Я требую безвозвратного отлова бродячих собак. Я не желаю, чтобы рядом с моими детьми была такая страшная угроза жизни, угроза жуткой, лютой смерти моих детей и односельчан… Уберите собак от людей. Мы собакам не еда!» — сказала женщина.
Активистка потребовала убрать так называемый ОСВВ — отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат бродячих животных. Он не желает, чтобы потенциально опасные собаки находились на улицах среди людей и детей.
Отметим, что мать погибшего от укусов стаи собак 10-летнего Вити также недавно записала обращение с требованием отменить 498-ФЗ. Как отметила жительница СНТ «Теремок», потерявшая ребенка, этот закон защищает собак, но не защищает людей от бродячих собак.
Напомним, что трагедия произошла 25 октября в СНТ «Теремок» под Красноярском. Собаки загрызли 10-летнего мальчика. После этого было возбуждено уголовное дело. Под следствием оказалась председатель приюта для животных, которая должна была заниматься отловом собак в этих местах, но не выполнила обязанности должным образом. На фоне ЧП краевые парламентарии приняли закон, разрешающий усыпление бездомных животных в случае, если они представляют опасность. Закон вступит в силу с марта 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске с начала года отловили почти 1200 бродячих собак.