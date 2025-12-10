В Красноярске представили телевизионную версию спектакля на воде «Люблю и верю»

Показ приурочен к 80-летию Победы: постановка посвящена истории любви, сохраненной и пронесенной через годы войны.
Проект создан Русским театром на воде под руководством трёхкратной олимпийской чемпионки Марии Киселёвой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе — сочетание спорта, хореографии, цирковой пластики, музыки и драматического рассказа. Письма героев читает народный артист России Константин Хабенский.
Первыми зрителями в Красноярске стали студенты колледжа олимпийского резерва. Показ состоялся сразу после встречи студентов с космонавтом-испытателем Кириллом Песковым.
Изначально постановку могли увидеть только зрители Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря телеверсии ее покажут по всей стране — на телеканале «Звезда» во время новогодних праздников.