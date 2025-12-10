Мэрия Калининграда предупреждает о поэтапных ограничениях ул. Орудийной

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки. Сроки проектирования затянулись, начало ремонта было отсрочено на несколько лет и стартовало только 25 июля 2025 года. Подрядчик — компания «Мосинжиниринг». Стоимость работ — 461,462 млн рублей.