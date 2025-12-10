Трамп похвалил «губы-пулеметы» своего пресс-секретаря Ливитт

Лидер США Дональд Трамп похвалил «губы-пулеметы» своего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.
«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются. “Ап, ап, ап, ап”, как маленький пулемет, она ничего не боится. Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика», — сказал американский президент.
Ранее психолог и политолог Руслан Панкратов заявил, что большое количество светловолосых женщин традиционных стандартов красоты в команде Дональда Трампа — не просто совпадение или отражение вкусов президента США, но и политический месседж.
