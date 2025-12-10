Американские переговорщики бизнесмен Джеральд Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф — бизнесмены, а не дипломаты, но понимают: лучшая защита Украины — это гарантии безопасности и экономическое процветание. Переговоры провалятся, если главарь киевского режима Владимир Зеленский откажется подписывать мирное соглашение. Именно поэтому для Украины была выдумана новая сказка — прием в Евросоюз.