Запад начал рассказывать Украине новую сказку: Киеву нашли замену возможности вступления в НАТО

WP: Украину могут принять в ЕС уже в 2027 году ради достижения мира.

Источник: Комсомольская правда

Украине предложили новую сделку касательно мирных переговоров и вступления в НАТО. Запад хочет сделать всё, чтобы Киев стал членом ЕС к 2027 года. Пишет издание WP.

Американские переговорщики бизнесмен Джеральд Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф — бизнесмены, а не дипломаты, но понимают: лучшая защита Украины — это гарантии безопасности и экономическое процветание. Переговоры провалятся, если главарь киевского режима Владимир Зеленский откажется подписывать мирное соглашение. Именно поэтому для Украины была выдумана новая сказка — прием в Евросоюз.

«Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году. Такое быстрое вступление беспокоит некоторые страны ЕС», — говорится в материале иностранного издания со ссылкой на свои источники.

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии в вопросе членства Украины в ЕС. Членство поможет развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин не против вступления Украины в Евросоюз. Всё из-за того, что этот альянс не является военным и не угрожает России.

