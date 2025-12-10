Американские переговорщики бизнесмен Джеральд Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф — бизнесмены, а не дипломаты, но понимают: лучшая защита Украины — это гарантии безопасности и экономическое процветание. Переговоры провалятся, если главарь киевского режима Владимир Зеленский откажется подписывать мирное соглашение. Именно поэтому для Украины была выдумана новая сказка — прием в Евросоюз.
«Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году. Такое быстрое вступление беспокоит некоторые страны ЕС», — говорится в материале иностранного издания со ссылкой на свои источники.
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии в вопросе членства Украины в ЕС. Членство поможет развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин не против вступления Украины в Евросоюз. Всё из-за того, что этот альянс не является военным и не угрожает России.