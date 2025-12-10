В Волгоградской за 5 лет построят и реконструируют 17 мостов

В Волгоградской области в ближайшие 5 лет построят и реконструируют четыре путепровода и 13 мостов. Эти объекты включены в программу «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выполнить все работы нужно до 2030 года. Как сообщает облкомдортранс, на 7 объектах работы идут, а два уже сдали в эксплуатацию.
В этом году заключили контракты на 11 объектов, подрядчики уже приступили к работе. Один из объектов, где работы шли все лето и всю осень — новая развязка у станции Канальная на трассе Большие Чапурники — Червленое в Светлоярском районе. Путепровод в этом году удалось возвести на 29%. Сдать объект планируют в 2027-м году. Еще три объекта из этого списка попали в программу потому, что назрела необходимость их реконструкции. Это путепровод через железную дорогу на трассе Новониколаевский — Нехаевская — Манино и два в Ворошиловском районе — на Базисной и Льва Толстого. Работы в разгаре.
Мостов в этом списке больше, один из них, через Бузулук в Киквидзенском районе, уже ввели в эксплуатацию. На других работы в плане или уже идут. Новый мост построят В Ленинском районе через ерик Калинов. Он появится на дороге «Ленинск — Покровка — Лещев». Остальные сооружения ждет модернизация.
Отремонтируют в 2026—2027 годах мосты через реку Березовка на автотрассе «Самойловка (Саратовская область) — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская (Ростовская область)»; через реку Бузулук на подъездной дороге к хутору Красноталовский; реку Вязовка на автодороге «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область)». Также в 2027 году завершатся работы по реконструкции мостов через балку Липов Яр в Михайловке и реку Березовка в Даниловском районе.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры — одна из задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым, которую он держит на личном контроле. Дороги начали активно ремонтировать и строить в регионе в 2014 году, за 10 лет привели в порядок более 5,1 тысячи километров дорог в разных уголках Волгоградской области. За это же время в регионе построили 30 путепроводов и мостовых переходов.