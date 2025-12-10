В Волгоградской за 5 лет построят и реконструируют 17 мостов

В этом году заключили контракты на 11 объектов, подрядчики уже приступили к работе. Один из объектов, где работы шли все лето и всю осень — новая развязка у станции Канальная на трассе Большие Чапурники — Червленое в Светлоярском районе. Путепровод в этом году удалось возвести на 29%. Сдать объект планируют в 2027-м году. Еще три объекта из этого списка попали в программу потому, что назрела необходимость их реконструкции. Это путепровод через железную дорогу на трассе Новониколаевский — Нехаевская — Манино и два в Ворошиловском районе — на Базисной и Льва Толстого. Работы в разгаре.