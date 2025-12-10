Ричмонд
Шойгу назвал главный признак скорых цветных революций в странах мира

Шойгу: Западные НПО стали предвестниками цветных революций.

Источник: Комсомольская правда

Появление НПО, которые финансируются Западом, всегда становится предвестником цветных революций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

По его словам, увы, где-то это уже становится привычным, но так быть не должно.

«Я имею в виду цветные революции. Мы говорим и предупреждаем, что мы сегодня уже знаем и понимаем, что является предвестниками таких революций. Это появление разного рода неправительственных организаций, НПО, финансируемых Западом», — сказал секретарь СБ РФ журналистам.

Другой фактор, предвещающий цветные революции — увеличение информационной доступности в странах. Происходит информационное вмешательство в дела государства, влияние на молодежь и студенчество.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что попытка проведения «цветной революции» в Беларуси была сделана ради срыва интеграции Союзного государства и внесения раскола в отношения с Россией.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что пример «арабской весны» показал, что «цветные» революции могут перерасти в широкомасштабные военные действия.

