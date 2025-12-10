В Керчи маламута забрали от владельца из-за жалоб соседей на постоянный лай. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Жители многоквартирного дома на улице Суворова в Керчи месяц страдали от громкого лая и воя собаки, которая оставалась одна в квартире в отсутствие хозяина. После многочисленных обращений местные власти приняли меры.
«Проработали обращение, пообщались с хозяином животного. Принято решение временно пристроить питомца на передержку в питомник подрядной организации, занимающейся отловом и стерилизацией животных в Керчи и Ленинском районе», — написал Каторгин.
Собаку разместили в отдельном вольере, где ей обеспечат полноценный уход и присмотр на 10 дней. За это время хозяин должен приобрести специальный ошейник «антилай», с помощью которого специалисты попытаются скорректировать поведение питомца.
Если устройство поможет решить проблему, владелец сможет забрать собаку домой. В противном случае приют оформит документы на передачу животного в собственность организации и начнет поиск нового хозяина.
По словам специалистов, маламут ухоженный, неагрессивный, дружелюбный к людям и веселый, поэтому найти ему новый дом не составит труда.