Условные сроки дали за гибель трёх рабочих на ТЭЦ-2 во Владивостоке

Во Владивостоке суд назначил условные сроки начальнику и производителю работ монтажного участка после гибели трёх работников на ТЭЦ‑2. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», уточнив, что каждому назначено по году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более человек и тяжкий вред здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу, и надзорное ведомство собирается оценить, насколько мягким оказалось наказание и есть ли основания его обжаловать.
В материалах дела говорится, что в августе 2025 года на Владивостокской ТЭЦ‑2 шли высотные строительные работы на дымовой трубе. Ответственными за организацию и безопасность этих работ были начальник и производитель работ монтажного участка. Следствие и прокуратура установили, что они не обеспечили рабочим безопасные условия труда, из-за чего при демонтаже конструкции обрушилась кирпичная кладка дымовода. В результате ЧП трое работников погибли на месте, ещё двое получили травмы разной тяжести.
По информации прокуратуры Приморского края, уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 143 УК РФ, а позже утвердили обвинительное заключение и передали материалы в Ленинский районный суд Владивостока. Надзорное ведомство отдельно отмечает, что в ходе проверки на ТЭЦ‑2 выявили множество нарушений в сфере охраны труда и техники безопасности, после чего прокуратура добилась принятия комплекса мер и выплат пострадавшим и родственникам погибших на сумму более 8 млн рублей.