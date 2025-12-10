Условные сроки дали за гибель трёх рабочих на ТЭЦ-2 во Владивостоке

Во Владивостоке суд назначил условные сроки начальнику и производителю работ монтажного участка после гибели трёх работников на ТЭЦ‑2. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», уточнив, что каждому назначено по году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более человек и тяжкий вред здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу, и надзорное ведомство собирается оценить, насколько мягким оказалось наказание и есть ли основания его обжаловать.