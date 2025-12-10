Ричмонд
Порядок в акватории Геленджика наведут по новым правилам

Курорт готовится к лету с новыми контрольными мерами.

Источник: KrasnodarMedia.su

Администрация Геленджика готовится к созданию специальной муниципальной комиссии по контролю за акваторией. Этот орган займется приведением договоров водопользования в соответствие с обновленными федеральными нормами и будет следить за целевым использованием прибрежной зоны.

Как сообщил глава курорта Алексей Богодистов, в состав комиссии войдут представители ГИМС, Роспотребнадзора, Морского порта, профильных краевых ведомств и специалисты городской администрации. Работа инициирована после вступления в силу федерального закона, который впервые наделил муниципалитеты действенными инструментами для управления водными территориями.

Новые полномочия позволят властям Геленджика официально устанавливать границы зон для купания и технических участков. Это даст правовую основу для пресечения хаотичной и небезопасной стоянки катамаранов, гидроциклов и прочей техники в неположенных местах.

Параллельно согласованы новые Правила использования водных объектов в рекреационных целях. В случае выявления нарушений целевого использования акватории у муниципалитета появится право изменить условия договора водопользования или полностью расторгнуть его.

Напомним, власти Геленджика ищут нового главного архитектора курорта.