Порядок в акватории Геленджика наведут по новым правилам

Администрация Геленджика готовится к созданию специальной муниципальной комиссии по контролю за акваторией. Этот орган займется приведением договоров водопользования в соответствие с обновленными федеральными нормами и будет следить за целевым использованием прибрежной зоны.
Как сообщил глава курорта Алексей Богодистов, в состав комиссии войдут представители ГИМС, Роспотребнадзора, Морского порта, профильных краевых ведомств и специалисты городской администрации. Работа инициирована после вступления в силу федерального закона, который впервые наделил муниципалитеты действенными инструментами для управления водными территориями.
Новые полномочия позволят властям Геленджика официально устанавливать границы зон для купания и технических участков. Это даст правовую основу для пресечения хаотичной и небезопасной стоянки катамаранов, гидроциклов и прочей техники в неположенных местах.
Параллельно согласованы новые Правила использования водных объектов в рекреационных целях. В случае выявления нарушений целевого использования акватории у муниципалитета появится право изменить условия договора водопользования или полностью расторгнуть его.
Напомним, власти Геленджика ищут нового главного архитектора курорта.