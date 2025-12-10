Новосибирск запускает патрульный автомобиль для контроля платной парковки

Автомобиль оснащён системой, автоматически считывающей номера припаркованных машин и проверяющей, оплачена ли стоянка. В случае отсутствия оплаты формируются материалы с привязкой ко времени и месту, а постановления оформляются в электронном виде — без участия инспектора.