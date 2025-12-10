Ричмонд
Новосибирск запускает патрульный автомобиль для контроля платной парковки

В Новосибирске готовят к работе первый патрульный автомобиль, который будет следить за соблюдением правил платной парковки.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Автомобиль оснащён системой, автоматически считывающей номера припаркованных машин и проверяющей, оплачена ли стоянка. В случае отсутствия оплаты формируются материалы с привязкой ко времени и месту, а постановления оформляются в электронном виде — без участия инспектора.

Первый такой автомобиль уже оборудован, зарегистрирован и получил специальную цветографическую схему. Городской центр организации дорожного движения готовит его к вводу в эксплуатацию.

Параллельно в городе продолжается работа по расширению зон платных парковок. Стихийная парковка на обочинах создаёт помехи движению, мешает общественному транспорту и снижает безопасность дорожного движения.