Новосибирск запускает патрульный автомобиль для контроля платной парковки

Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Автомобиль оснащён системой, автоматически считывающей номера припаркованных машин и проверяющей, оплачена ли стоянка. В случае отсутствия оплаты формируются материалы с привязкой ко времени и месту, а постановления оформляются в электронном виде — без участия инспектора.
Первый такой автомобиль уже оборудован, зарегистрирован и получил специальную цветографическую схему. Городской центр организации дорожного движения готовит его к вводу в эксплуатацию.
Параллельно в городе продолжается работа по расширению зон платных парковок. Стихийная парковка на обочинах создаёт помехи движению, мешает общественному транспорту и снижает безопасность дорожного движения.