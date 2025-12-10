На МЦД-4 задерживались поезда из-за вынужденной остановки состава

«Сегодня в 8:49 на перегоне Нижегородская — Москва-Курская по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6649 “Петушки — Очаково”. На время оказания помощи в пути были задержаны несколько поездов Горьковского направления МЖД, а также МЦД-4 в Москву», — сказали в МЖД.
В 9:20 состав был убран с перегона. В настоящее время движение восстановлено в штатном режиме.
«С отставанием от графика следуют несколько пригородных поездов дальних маршрутов Киевского направления МЖД в область. Поезда МЦД-4 курсируют с установленным интервалом», — отметили в МЖД.
Московская железная дорога делает все необходимое для возвращения поездов в график.