На МЦД-4 задерживались поезда из-за вынужденной остановки состава

«Сегодня в 8:49 на перегоне Нижегородская — Москва-Курская по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6649 “Петушки — Очаково”. На время оказания помощи в пути были задержаны несколько поездов Горьковского направления МЖД, а также МЦД-4 в Москву», — сказали в МЖД.