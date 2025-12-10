Ричмонд
На МЦД-4 задерживались поезда из-за вынужденной остановки состава

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Движение на МЦД-4 в Москве было нарушено в среду утром из-за вынужденной остановки состава на перегоне Нижегородская — Москва-Курская. Об этом ТАСС сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в 8:49 на перегоне Нижегородская — Москва-Курская по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6649 “Петушки — Очаково”. На время оказания помощи в пути были задержаны несколько поездов Горьковского направления МЖД, а также МЦД-4 в Москву», — сказали в МЖД.

В 9:20 состав был убран с перегона. В настоящее время движение восстановлено в штатном режиме.

«С отставанием от графика следуют несколько пригородных поездов дальних маршрутов Киевского направления МЖД в область. Поезда МЦД-4 курсируют с установленным интервалом», — отметили в МЖД.

Московская железная дорога делает все необходимое для возвращения поездов в график.