Бастрыкин запросил доклад по аферам с жильем в Курганской и Челябинской областях

Ранее Бастрыкин уже затребовал повторный доклад по уголовному делу о мошенничестве в отношении более 140 семей в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения Челябинской области. В 2023—2024 годах они заключили договоры с компаниями «Инжиринг-строй», «Ин-Строй» и «Строительные инновации», оплатили строительство за счет льготной ипотеки, но дома не были достроены, а часть пострадавших добилась компенсаций через суд.