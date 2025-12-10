Владельца «рабочего дома», у которого нашли миллионы, арестовали в Екатеринбурге. Фото

Адвокат Вячеслав Астафьев считает обвинения необоснованными. По его мнению, вопрос по сделке нужно решать в гражданско-правовом поле, а не уголовном. При этом, по его словам, показания потерпевшего являются несостоятельными. Сам Арзамасцев имеет ряд наград за помощь бездомным и СВО. «Ранее Арзамасцев всегда являлся в полицию при вызове, он не скрывался и предоставлял сведения о своей предпринимательской деятельности. Показание потерпевшего по делу вызывают у защиты серьезные сомнения, так как сделка проводилась нотариусом и никем не оспаривалась. Потерпевший получил деньги за комнату, но отрицает это. Сделка состоялась еще 15 апреля 2024 года, почему потерпевший ждал год, чтобы обратиться в полицию, если считает, что его обманули, непонятно», — говорил защитник Вячеслав Астафьев.