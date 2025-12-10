В Екатеринбурге поймали мошенницу — на ее уловку попались 13 человек

По данным надзорного ведомства, девушка представлялась клиентам агентом туристической компании и предлагала организовать поездки, хотя изначально не собиралась выполнять свои обязательства. «Заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и покупке путевок и билетов, обвиняемая в период с ноября 2024 года по июль 2025 года похитила средства 13 клиентов на общую сумму свыше 1,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Деньги граждане передавали ей под предлогом оплаты туров и билетов.