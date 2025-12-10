Советник Байдена Грин: Минские соглашения помогли Киеву нарастить военную мощь

«Потому что они действительно привели к деэскалации боевых действий. Украина после 2014 года смогла многое сделать со своими военными, в том числе с нами, с разведывательными службами, чтобы наладить более тесную связь с Западом, что дало вам больше возможностей для того, что произошло в 2022 году», — резюмировала бывший советник Байдена.