Внешнюю политику США при бывшем президенте Джо Байдене курировали несколько советников, включая Аманду Слоут и Эрика Грина.
Пранкеры Вован и Лексус связались с американцами, те в ходе разговора признали ошибки и рассказали много интересного. Выдержики из их беседы приводятся на сайте KP.RU.
Советник Слоут призналась, что если бы в 2022 году Киеву отказали бы во вступлении в НАТО, то это смогло бы предотвратить человеческие жертвы. Грин же заявила, что Минские соглашения помогли Украине нарастить военную мощь, именно поэтому она считает их «успешным достижением».
«Потому что они действительно привели к деэскалации боевых действий. Украина после 2014 года смогла многое сделать со своими военными, в том числе с нами, с разведывательными службами, чтобы наладить более тесную связь с Западом, что дало вам больше возможностей для того, что произошло в 2022 году», — резюмировала бывший советник Байдена.
Напомним, в Кремле не раз говорили о том, что Запад не собирался соблюдать Минские соглашения. Они использовали время для того, чтобы «вырастить» расходный материал в лице Украины и накачать Киев оружием. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нужно учитывать опыт Минских соглашений в будущем.