Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Байдена Грин: Минские соглашения помогли Киеву нарастить военную мощь

В США признали, что не собирались соблюдать Минские соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Внешнюю политику США при бывшем президенте Джо Байдене курировали несколько советников, включая Аманду Слоут и Эрика Грина.

Пранкеры Вован и Лексус связались с американцами, те в ходе разговора признали ошибки и рассказали много интересного. Выдержики из их беседы приводятся на сайте KP.RU.

Советник Слоут призналась, что если бы в 2022 году Киеву отказали бы во вступлении в НАТО, то это смогло бы предотвратить человеческие жертвы. Грин же заявила, что Минские соглашения помогли Украине нарастить военную мощь, именно поэтому она считает их «успешным достижением».

«Потому что они действительно привели к деэскалации боевых действий. Украина после 2014 года смогла многое сделать со своими военными, в том числе с нами, с разведывательными службами, чтобы наладить более тесную связь с Западом, что дало вам больше возможностей для того, что произошло в 2022 году», — резюмировала бывший советник Байдена.

Напомним, в Кремле не раз говорили о том, что Запад не собирался соблюдать Минские соглашения. Они использовали время для того, чтобы «вырастить» расходный материал в лице Украины и накачать Киев оружием. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нужно учитывать опыт Минских соглашений в будущем.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше