В Коминтерновском районе Воронежа отключат воду 11 декабря

Жители 10 улиц останутся без холодной воды из-за плановых работ.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 11 декабря, жители десятка улиц в Коминтерновском районе Воронежа останутся без холодной воды. Ресурса не будет примерно шесть с половиной часов, предупредили в компании «РВК Воронеж».

Воду отключат с 9:30 утра до 16:00. В это время специалисты водоканала проведут плановые работы по адресу ул. Карпинского, 99.

Подачу воды ограничат по адресам:

ул. Павлова;

ул. Карпинского, 58−92, 55−83;

ул. Фруктовая;

ул. Елецкая;

ул. Задонская;

ул. Чкалова;

пер. Мечникова;

пер. Ботанический;

пер. Дальний;

ул. 45 Стр. Дивизии, 59−111, 66−102.

Специалисты напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет из-за контакта труб с кислородом. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся, поэтому опасаться за качество воды не стоит.