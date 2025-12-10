В Коминтерновском районе Воронежа отключат воду 11 декабря

В четверг, 11 декабря, жители десятка улиц в Коминтерновском районе Воронежа останутся без холодной воды. Ресурса не будет примерно шесть с половиной часов, предупредили в компании «РВК Воронеж».
Воду отключат с 9:30 утра до 16:00. В это время специалисты водоканала проведут плановые работы по адресу ул. Карпинского, 99.
Подачу воды ограничат по адресам:
ул. Павлова;
ул. Карпинского, 58−92, 55−83;
ул. Фруктовая;
ул. Елецкая;
ул. Задонская;
ул. Чкалова;
пер. Мечникова;
пер. Ботанический;
пер. Дальний;
ул. 45 Стр. Дивизии, 59−111, 66−102.
Специалисты напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет из-за контакта труб с кислородом. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся, поэтому опасаться за качество воды не стоит.