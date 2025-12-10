Ричмонд
Проверку из-за отстрела собак начали в микрорайоне Суворовском в Ростове

Ростовская полиция проверяет жалобы на живодера, устроившего отстрел собак.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после жалоб на живодера, устроившего отстрел собак. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В Интернете нашли публикацию, в которой говорится, что неизвестный отстреливает собак в одном из районов города. Сейчас проводится проверка, по ее результатам примут решение в соответствии с законодательством, — сообщили в полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях рассказали о расправах над животными в переулке Андреева и на улице Висаитова в микрорайоне Суворовском. Позже ростовчане уточнили, что жертвами якобы оказались пять собак.

