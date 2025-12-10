В Госдуме предложили перейти на шестичасовой рабочий день

Депутаты от КПРФ планируют внести в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели до 30 часов, сообщили в пресс-службе фракции. Инициаторами выступили Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. Они считают, что такое нововведение повысит производительность труда, улучшит уровень жизни, снизит стресс и выгорание сотрудников, а также даст возможность больше времени уделять семье и дополнительному профессиональному образованию.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что при пятидневной рабочей неделе продолжительность дня не должна превышать шесть часов. Для отдельных категорий работников — подростков, инвалидов, педагогов, женщин в сельской местности и тех, кто работает во вредных или опасных условиях — предлагается установить сокращенную рабочую неделю до 24 часов.
По мнению Юрия Афонина, с момента введения 40-часовой рабочей недели прошло более 30 лет. За это время повысилась производительность, развились автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта, поэтому сокращение до 30 часов соответствует современным реалиям.
Депутат добавил, что работа сверх установленной нормы должна оплачиваться как сверхурочная. Он подчеркнул, что это позволит повысить средний уровень зарплат в стране и поддержать экономический рост, передает РИА Новости.
Ранее уже обсуждалось предложение о сокращении рабочего дня на несколько часов, которую выдвинули депутаты от КПРФ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил, что ведение 30-часовой рабочей недели приведет к сокращению зарплат.