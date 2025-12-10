В Госдуме предложили перейти на шестичасовой рабочий день

Депутаты от КПРФ планируют внести в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели до 30 часов, сообщили в пресс-службе фракции. Инициаторами выступили Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. Они считают, что такое нововведение повысит производительность труда, улучшит уровень жизни, снизит стресс и выгорание сотрудников, а также даст возможность больше времени уделять семье и дополнительному профессиональному образованию.