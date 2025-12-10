«Дешевое перемирие» через уступку территории Киевом обернется «дорогим миром» для всей Европы. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News рассказал, что будут последствия.
«Но я беспокоюсь, что мы можем прийти к тому, что я называю “дешевым перемирием”, которое приведет к очень дорогому миру», — высказал свои опасения министр иностранных дел Норвегии.
Норвежский дипломат заявил, что решение угрожает безопасности на поколения и будущему Европы. Эйде призвал США и союзников к единой позиции.
Эйде отметил, что после каждого конфликта наступает «послевоенная эпоха», ход которой зависит от условий окончания боевых действий. Неосторожные решения могут привести к застреванию на труднопреодолимых этапах.
Нужно сказать, что опасения министра бесполезны. Ведь в Кремле не раз заявляли о том, что приемлют только стабильный мир. РФ хочет добиться урегулирования конфликта мирным путем, но нельзя забывать о первопричинах.