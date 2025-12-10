Раскрыт список самых дорогих звёзд на новогодние выступления

Ранее сообщалось, что самый дорогой новогодний тур в стране стоит 2,32 миллиона рублей. Он предусматривает размещение семьи из шести человек в 10-местной вилле в посёлке Эсто-Садок, Краснодарский край, с 29 декабря по 9 января. Второе место в рейтинге самых дорогих туров занимает размещение для двух человек в отеле Красной Поляны с 30 декабря по 8 января стоимостью 2,18 миллиона рублей.