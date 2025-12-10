Эксперты прогнозируют наплыв туристов в Краснодар в новогодние праздники

Количество туристов, которые посетят Краснодар в период новогодних каникул, может увеличиться примерно на 40 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Такой оптимистичный прогноз ТАСС представил вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Эксперт связал ожидаемый рост интереса к краевой столице с возобновлением полноценной работы местного аэропорта. Кроме того, Мкртчян подчеркнул, что Краснодар прочно удерживает позицию одного из самых празднично оформленных городов страны, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.
— Рост турпотока в Краснодар составит плюс 40 процентов к прошлому году, и это напрямую связано с открытием аэропорта. Также стоит отметить, что город находится на третьем месте по масштабам новогоднего оформления после двух столиц, — прокомментировал специалист.
Он добавил, что создание знаменитого новогоднего убранства Краснодара ежегодно проходит при активном участии предпринимателя Сергея Галицкого, чьи усилия во многом формируют уникальную праздничную атмосферу города.
Кроме этого, власти Сочи прогнозируют высокий туристический трафик в праздничные дни. С 31 декабря по 11 января курорт ожидает около 280 тысяч гостей.